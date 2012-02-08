《热点透视》勿押注Glenstrata不会面临反托拉斯障碍

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley; 编译 戴素萍

路透香港2月7日电---嘉能可(GLEN.L)与XstrataXTA.L的合并可能不会损及市场竞争.但监管机构不会因此就省去费时数月的审查工作.两家公司总值900亿美元的全数换股合并案,从中国到南非、澳洲和欧洲的监管机构都将有机会探究两家公司的业务情况,并对最终的合并施加各种条件.

许多客户已经把嘉能可和Xstrata视为一体.嘉能可基本上控制了Xstrata,且销售其多数产品.举电煤为例,嘉能可占全球交易量的28%,Xstrata则是最大生产商.但由於采矿和行销是两个单独的事业,把两者合一应该不会改变市场.欧盟执委会在2006年通过Xstrata对Falconbridge的收购,也是采取这样的看法.

但这不全然是正确的看法.嘉能可也许会有销售更多Xstrata铜矿和锌矿的空间.嘉能可在铜锌矿市场的交易量已占50-60%.这点或得进行一些矫正,但不必然会造成交易破局.中国的竞争力裁决机构7月同意俄罗斯矿商Uralkali和Silvinit合并,条件是承诺保持供应平顺.

不过有两件事需要更详细的评估.首先是两家公司合并後的规模,根据2月6日的市值来看将仅次於力拓(RIO.AX)(RIO.L).对政府和买家来说,大型矿商会让日子变得不好过.看看澳洲在2010年计划的矿业税,在包括Xstrata在矿商扬言要撤出投资後便大大减弱.

嘉能可数十年来保密到家的营运风格,也成为让人忍不住想要了解的目标.嘉能可在刚果民主共和国等备受争议的地方采矿,2010年曾因环保争议而被处以78万美元的罚金,意味着有许多非政府组织会游说监管机构迫使其更加透明化.

接下来是市场的看法.截至2月6日两家公司的市值合计增加了65亿美元,根据Breakingviews的分析,合并综效的净现值(NPV)为45亿美元.其中约10亿美元的价差可以用近来股价大涨来解释.但另外10亿美元的价差则可能是市地位提高所致,而这可能促使外界拿放大镜来看.(完)