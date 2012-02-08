〔台湾政经〕农委会周五开瘦肉精谘询会议,美牛进口敏感议题启动讨论

路透台北2月8日电---台湾农业委员会(农委会)周三表示,已确定於本周五(10日)召开瘦肉精技术谘询会议,除专家外,并有跨部会代表参与.此举意味着是否进一步开放美国牛肉进口的敏感议题正式启动讨论.

农委会动植物防疫检疫局对路透指出,会议将由新任农委会主委陈保基主持,参与会议的专家将包括兽医、药理等相关领域,官方代表则包括卫生署、经济部及消费者保护处等相关权责单位.

至於会议是否会做出开放瘦肉精与否的结论或依据,农委会官员称难以预料.

行政院长陈冲此前在上任记者会中强调,对瘦肉精开放与否没有预设立场,而是"专业考量、风险控管".

台湾总统马英九连任後,於接见美国智库学者及美国在台协会(AIT)官员时称,可以考虑对进口美国牛肉含瘦肉精的问题解禁,引发外界对含瘦肉精肉品解禁的争议,且风波愈演愈烈.

包括台湾的养猪协会等民间组织及部分专家,已表达强烈反对开放瘦肉精的立场.但也有部分专家指出,瘦肉精中的培林目前并没有科学证据显示有短期或长期风险,应可适度开放.目前民间看法非常分歧.

此前包括AIT理事主席薄瑞光在内的美国官员不断重申,若美牛进口问题难以解决,台美贸易暨投资架构协定(TIFA)也难以重启谈判,令积极寻求TIFA复谈的台湾官员感到压力.

美国原是台湾进口牛肉主要来源国,但2003年底美国被划入狂牛症疫区,台湾一度禁止美牛输入,但目前开放30月龄以下的肉块及带骨牛肉输台.不过目前瘦肉精在台湾被公告为"动物用禁药",使得允许瘦肉精添加的美国、加拿大等肉品的进口受到影响.(完)