〔日本股市〕日经指数早盘创三个月新高,丰田放量劲升

路透东京2月8日电---日本股市日经指数周三升至三个月新高,受丰田汽车(7203.T)财测优於预期激励,一些市场人士称,海外多头基金正在回流日股.

丰田劲升3.7%,至六个月高位,成交量已达90天日均量的70%,丰田上日将年度获利预估调升超过三分之一.

晶片股跳涨,因有报导称可能传出业界重大整并,消息人士指出,日本瑞萨电子(6723.T)、富士通(6702.T)和Panasonic(6752.T)已开始就合并系统芯片(晶片)业务展开洽谈.[ID:nCN1375810]

瑞萨大涨8.7%,富士通涨3.7%,Panasonic涨2.2%,尔必达6665.T涨5.9%.

日经指数早盘收涨0.7%,至8,979.13,盘中触及去年10月31日以来高位,东证股价指数.TOPX涨0.7%,至778.23.(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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