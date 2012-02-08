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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 12:10 BJT

〔台湾债市〕RP利率大致相同,各家机构对市况感受出现差异

路透台北2月8日电---台湾债市同业附买回(RP)周三成交利率与上日大致相同,盘初虽见部份投信赎回,但不久寿险、投信端又有余钱投入市场,整体市场资金水位平平.

资金调度人士指出,今日有60亿台币的中华开发金融控股公司债还本挹注,场上资金供应还算充裕,到期续做不难.不过,也有交易商表示,见投信基金遭赎回,资金调度较上日困难,各家机构对市况感受出现差异.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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