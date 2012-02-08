〔台湾企业〕中油亏损扩大,借款料较年均值倍增至逾500亿台币--消息(更新版)

* 亏损扩大,今年借款将逾500亿台币,远高於200-300亿年均水准

* 料扩大公司债发行规模逾200亿台币,可能采分次发行

路透台北2月8日电---为配合油价减半调涨政策,一名接近公司消息人士周三表示,台湾中国石油[CHIP.UL]累积亏损已达361亿台币,若无法合理调整,光是今年亏损就将逾410亿台币,并迫使中油借款额度逐年上扬.

该名人士指出,由於2008年亏损超过1,000亿台币,当时的借款将自今年陆续到期,为偿还到期的庞大款项,预计今年长短期的借款总额将超过500亿台币,远高於往年200-300亿的年平均水准.

她并表示,如果今年年中的利率仍维持偏低水准,料将扩大公司债的发行规模至逾200亿台币,且将视市场胃纳状况,采分次发行.改变中油以往一年发行一次公司债的规律.

"500多亿的借款,还不是基於今年亏损410亿的假设上...意思就是,借的钱可能会更多."她说.

该名人士表示,由於发行公司债已不用银行担保,在成本更低的情形下,只要今年中利率仍维持低档,最快在6、7月,就可以进行公司债的标售作业.

为协助降低发债成本,立法院已在去年底通过修正法案,国营事业未来不需为了发行公司债找担保银行保证,因此每年可以省下不少保证费用.[ID:nCT0425722]

中油去年公司债的发行金额为168亿台币,2010年则为160亿.[ID:nCT0468045]

**变发债大户?**

中油与台电过去为了配合政策,压低油价与电价,但也纷纷出现财务恶化的现象.该名人士坦言,倘若中油无法合理化能源价格,恐将迈入台电的後尘,未来每年的举债额度将有增无减.

"台电是有一组人专责公司债发行业务,中油还没有...不过我们也在看."上述了解情况的人士说.

路透日前报导,台电今年亏损将高达1,000亿台币.但不会因此扩大公司债发行规模,今年预计发行900-1,000亿台币无担保公司债.此外,还有800-900亿台币的银行借款计画.[ID:nCH0095493]

为减少亏损,本地媒体报导,中油已拟妥两方案建请经济部检讨油价机制来降低亏损.一是未来油价上涨时不减半调涨、下跌时则减半调降,另一方案则是当每桶原油超过110美元时,就启动浮动油价调整机制.

中油与台电都属台湾大型国营事业,信用良好,都被市场视为是"类公债",而中油因发债筹码少,对市场的诱因更高,一般都会较台电公司债的订价略低.(完)