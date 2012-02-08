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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 11:43 BJT

〔日本债市〕公债价格小跌,投资者静待周四40年券标售

路透东京2月8日电---日本政府公债周三早盘小幅下跌,因部分投资者出脱公债,为本周稍後的40年券标债挪出空间. 日本财务省周四将标售4,000亿日圆债券.

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