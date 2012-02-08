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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 12:30 BJT

《企业看点》--2月8日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月8日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 据日本经济新闻报导,日本金融厅(FSA)将要求有海外业务的日系银行自下一财年起增加其股本储备,以满足资本充足率7%的要求.[ID:nCN1375738]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

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