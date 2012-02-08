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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 13:03 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元在数月高位附近盘旋

路透惠灵顿/悉尼2月8日电---澳元和新西兰元周三整理兑美元及日圆的庞大升幅,受收益率优势及希腊终将达成债务协议的期望支撑.

澳元兑美元AUD=D4持坚於1.0791,上日曾触及六个月高位1.0823.周二时一度跳升1%,此前澳洲央行意外维持利率於4.25%不变,市场原预期会降息25个基点.

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