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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 15:02 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超扩大至113.90亿台币,连续第三日买超

路透台北2月8日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股扩大买超至113.90亿台币,已连续三日买超,累计金额为213.68亿.

三大法人今日合计买超137.95亿台币,上交易日修正後为买超62.42亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

2/8 +113.90 +21.91 +2.14 +137.95

2/7 +65.04 +4.12 -6.74r +62.42r

2/6 +34.74 -3.74 +3.87r +34.87r

2/4 -15.79 +8.88 +7.17r +0.26r

2/3 +9.50 +20.31 -1.31r +28.50r

2/2 +66.92r +16.76 -2.20r +81.48r

2/1 -3.24 +12.70 -4.33r +5.13r

----------------------------------------------------

本月累计 +271.07 +80.93 -1.40 +350.60

月份 外资 自营商 投信 合计

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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