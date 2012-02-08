〔台湾个股〕友达第四季意外大亏逾200亿,今年有望寒冬将尽(更新版2)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增更多公司评论及相关背景) * 友达第四季亏损209.86亿,逊於市场预期 * 连续五季大亏共727.86亿台币 * 2012年是寒冬将尽,将逐季往上 * 开发高附加价值产品,摆脱价格战 记者 张雅菁 路透台北2月8日电---在度过成立来最惨烈的2011年後,台湾液晶面板大厂--友达(2409.TW)表示,随着市场需求可望回温,公司内部调整等不确定性一一消除後,最坏情况已过,今年营运可望逐季好转;而该公司正积极导入高附加价值的面板,以摆脱一般产品化的价格厮杀. 受全球经济趋缓冲击,面板价格去年一路下探,尤其是普及率已高的液晶电视用面板,更显供过於求,部分甚至跌落厂商的现金成本,令各大面板厂亏损连连.所幸面板报价在去年10月终於止跌,但仍未见回升. 甫於年初升任友达总经理的彭双浪表示,尽管目前仍未能明确预测面板价格何时反弹,但以今年市场需求预估将成长14%,而业界产能成长将仅8%,今年供需情况可望较去年缓和.并且随着友达新产品的良率提升,第一季毛利率绝对可见好转. "2012年应该是寒冬将尽、大地回春的景像.今年应该是逐季要向上、可以放手一搏的一年,"彭双浪在专业投资人说明会上说. 友达周三公布,去年第四季再度意外大亏209.86亿台币,远高於市场预期,这已是连续第五季亏损,累计金额达到727.86亿台币;2011年全年合并亏损614.47亿台币,较2009年因为金融海啸而大亏272亿台币,更为严峻. 展望第一季,友达预估大尺寸面板出货量料较上季持平或微跌,平均售价(ASP)则持平,至於中小尺寸出货量则是预估下滑约15%.设备利用率则将逐季好转. "第四季亏损不是重点,而是看长远.友达即使第一季还是不赚钱,但营运应该是确定已经触底,"一不具名的外资分析师称. 针对友达去年所面临不确定性之一--与美国政府的反垄断官司,财务长杨本豫表示,在第四季认列了31亿台币的官司费用,该案已在1月初开庭审理,预期要几个月时间才会有结果.
**提升高价值产品比重** 彭双浪指出,以产品线来看,今年具高价值的产品的占比将由去年的50%,成长至60%.友达正积极将OLED、3D、触控等面板产品导入量产,以求摆脱传统液晶面板已沦为大宗商品(commoditization)的窘境,特别是中国面板厂的新产能也将逐渐开出. 在上一波面板景气热络时,友达与各家厂商持续投注大尺寸面板业务,但随着电视市场饱和,业者期待藉由连网等新应用来刺激换机买气.市调机构DisplaySearch估计,到2015年时,全球液晶显示器(LCD)电视机年度销售将萎缩8%至920亿美元. 需求相对较强劲且利润较丰的智慧型手机及平板电脑用面板,是近两年产业亮点.其中,三星领先的主动式有机发光显示器(AM-OLED),为最新一块竞技场. 在大幅亏损下,分析师亦关注友达财务状况,杨本豫指出,目前整体财务体质尚属稳健,本业持续产生现金流量,未来将更积极谨慎管控现金流量与资本支出. 友达今日重申,今年资本支出将降至400亿台币以下,去年则为600亿台币左右.原计划在今年下半年试产的大陆昆山新厂,只会持续土建工程,但装机量产没有时间表. 全球面板龙头三星电子(005930.KS)电视部门主管Kim Hyun-seok周三称,今年迄今电视机销售强於上年同期,且中国需求旺盛.三星计划今年销售5,000万台电视机,其中半数为连网电视机.在这场市场大战中溃败的日本索尼(6758.T)今年目标则是2,000万台液晶电视. 全球第二大面板厂韩国LG显示器(034220.KS)已公布第四季亏损大幅缩窄,受益於智慧型手机和平板电脑厂商需求坚挺,且电视面板价格趋於稳定.该公司并预估,因电视制造商在新产品推出前开始补充库存,液晶显示器面板价格将在第一季末反弹,从而提振其今年业绩.[ID:nCN1355234] 中国大陆最大的面板生产商--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)去年6月底建成大陆首条8.5代生产线,并计划总投资220亿元人民币建设第5.5代AM-OLED生产线.[ID:nCT0393162] 本土竞争对手奇美电(3481.TW)尚未公布财报.该公司去年前三季共净损444.5亿台币,且连续五个季度累计亏损已达719亿台币. 友达今日收涨0.6%,报16.9台币;大盘加权股价指数.TWII则是大幅收涨2.11%.今年以来友达已反弹30%,其股价表现领先大盘的上涨11.3%.(完) 参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com.tw) 参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN] --撰写 高洁如; 审校 杨淑祯/林高丽/丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。