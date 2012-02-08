〔台湾个股〕友达第四季意外大亏逾200亿,今年有望寒冬将尽(更新版2)

(新增更多公司评论及相关背景) * 友达第四季亏损209.86亿,逊於市场预期 * 连续五季大亏共727.86亿台币 * 2012年是寒冬将尽,将逐季往上 * 开发高附加价值产品,摆脱价格战 记者 张雅菁 路透台北2月8日电---在度过成立来最惨烈的2011年後,台湾液晶面板大厂--友达(2409.TW)表示,随着市场需求可望回温,公司内部调整等不确定性一一消除後,最坏情况已过,今年营运可望逐季好转;而该公司正积极导入高附加价值的面板,以摆脱一般产品化的价格厮杀. 受全球经济趋缓冲击,面板价格去年一路下探,尤其是普及率已高的液晶电视用面板,更显供过於求,部分甚至跌落厂商的现金成本,令各大面板厂亏损连连.所幸面板报价在去年10月终於止跌,但仍未见回升. 甫於年初升任友达总经理的彭双浪表示,尽管目前仍未能明确预测面板价格何时反弹,但以今年市场需求预估将成长14%,而业界产能成长将仅8%,今年供需情况可望较去年缓和.并且随着友达新产品的良率提升,第一季毛利率绝对可见好转. "2012年应该是寒冬将尽、大地回春的景像.今年应该是逐季要向上、可以放手一搏的一年,"彭双浪在专业投资人说明会上说. 友达周三公布,去年第四季再度意外大亏209.86亿台币,远高於市场预期,这已是连续第五季亏损,累计金额达到727.86亿台币;2011年全年合并亏损614.47亿台币,较2009年因为金融海啸而大亏272亿台币,更为严峻. 展望第一季,友达预估大尺寸面板出货量料较上季持平或微跌,平均售价(ASP)则持平,至於中小尺寸出货量则是预估下滑约15%.设备利用率则将逐季好转. "第四季亏损不是重点,而是看长远.友达即使第一季还是不赚钱,但营运应该是确定已经触底,"一不具名的外资分析师称. 针对友达去年所面临不确定性之一--与美国政府的反垄断官司,财务长杨本豫表示,在第四季认列了31亿台币的官司费用,该案已在1月初开庭审理,预期要几个月时间才会有结果.