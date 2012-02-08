《企业看点》--2月8日财务活动报导摘要(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增一则报导)
路透班加罗尔2月8日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 据日本经济新闻报导,日本金融厅(FSA)将要求有海外业务的日系银行自下一财年起增加其股本储备,以满足资本充足率7%的要求.[ID:nCN1375738]
* 金融时报周三报导称,两家竞标者--马来西亚的CIMB及中国国际金融有限公司(CICC),仍在竞逐收购苏格兰皇家银行(RBS.L)的亚洲股权,以及并购和研究事业.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 艾茂林
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。