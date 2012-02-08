〔欧股业绩〕赛诺菲第四季获利增长,确认2012年获利下滑

路透巴黎2月8日电---法国制药商赛诺菲(SASY.PA)周三称,第四季获利增长13%,因Genzyme和新兴市场的贡献,抵消了专利权方面的损失,以及欧洲撙节举措的影响.

该公司略微调整2012年获利下降预估,因热销药品Plavix和Avapro即将失去专利保护.

假设汇率一定,今年不含摊销和法律成本等项目的业务每股盈余(EPS)料下滑12-15%,反映出因上述药品失去专利保护,对2012年业务净利造成的14亿欧元(18.5亿美元)损失.

第四季业务净利增至20.8亿美元,营收增长8.8%至85.1亿欧元,受助于新兴市场业绩和专治糖尿病的产品Lantus.

分析师预估均值为:业务净利为20.7亿欧元,营收为85.4亿欧元,业务EPS为1.55欧元.

赛诺菲称,其在马萨诸塞州Framingham一座新工厂生产治疗罕见病症的药品Fabrazyme,已得到欧美监管许可後,公司计划第二季恢复到正常供应水平.(完)