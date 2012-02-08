〔台湾汇市〕台币兑美元收升4分,风险偏好升温带动外资汇入

路透台北2月8日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值4分.受到欧元走势提振,市场风险偏好升温,台股随区域走势劲扬逾百点,鼓舞台币再往波段高点测试.

汇银人士指出,希腊即将达成协议的乐观预期,带动外资汇入、外商银行抛汇,不过,逢低有进口商及油款进场承接美元,令台币升势受阻.另见央行零星买盘出笼,大体而言干预力道并不明显.

"进口商零零总总加起来,下面的bid(买盘)很强,美元/台币一直下不去,"一位本地银行交易人士说.

交易员并表示,目前台币升势於29.45元附近遭遇阻力,待汇价清除障碍後,才有机会由台股多头行情领军,促台币续往前次高位测试.不过,央行态度仍是未来走势的重要关键,将观察其干预力道有加大迹象,并持续追踪欧洲情势及台股动向.

台股加权指数.TWII周二收盘大涨2.11%,至7,869.91点,创六个月来收盘高位;外资及陆资在台股扩大买超至113.90亿台币,已连续三日买超,累计金额为213.68亿.[ID:nCT0505281]

另外,亚洲新兴货币周三多数上扬,受资本流入及海外基金买需推动,投资人仍看好希腊将敲定债务重整协议,但亚洲本地投资人仍担心各国当局可能进一步干预汇市.[EMRG/SGCN]

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