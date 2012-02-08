〔台湾债市〕101/1殖利率震荡收高因股市大涨,惟30年券标售令长券走多

路透台北2月8日电---台湾债市五年期殖利率周三震荡收高,因股市大涨并创下六个月收盘新高.中午30年券101/4标售结果明显优於预期,一度令中短券殖利率弹幅缩减甚至转跌,但低档卖压随即浮现令殖利率收高.

针对101/4的标售结果,市场人士指出,寿险业满手资金无处去化,但也不在发行前交易期间表态,使得市场无从捉摸他们的真正想法.从结果来看,显示补券需求颇高,但该利多仅限於长券端,并令殖利率曲线更为平坦.

"感觉他们像是在偷袭珍珠港,怎麽这麽沉得住气."一证券商交易主管表示.

另一大型寿险业交易员也用"惊讶"来形容得标结果.但她表示,标售结果不代表实质买盘看好後市,一切还是要以基本面的变化来操作.

央行中午进行101/4标售,得标利率为1.823%,低於1.85-1.88%的市场预期.各行业的得标比重方面,银行业为31.29%、证券业18.71%、票券业1.43%、寿险业48.57%.[ID:nCT0505099]

台湾股市周三收涨2.11%至六个月收盘高位,追随亚洲股市的涨势.加权股价指数.TWII收涨162.47点至7,869.91,为去年8月初以来最高收盘位.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3 A01103=TWO -0.30 0.7800 0.7800-0.7825 2.5

5 101/1 A01101=TWO +0.75 0.9425 0.9350-0.9480 286.5

10 100/9 A00109=TWO +0.05 1.2850 1.2740-1.2920 79.0

20 101/2 A01102=TWO -1.30 1.7070 1.7000-1.7340 5.5

30 101/4 A01104=TWO -5.00 1.8200 *1.8200-1.8550 2.0

在101/4标售後,交易商表示,接下来就要看明日364天期定存单的标售状况,藉以判断短率是否因近期市场资金偏多而有下滑机会.

此外,也有证券商交易员认为,要持续观察股市大涨後,後续是否有再走强的可能."看起来想一波到顶,可能在4月前都不太容易明显回档,因为大股东要回补持股."

另一证券商交易主管则称,长券走多,短券殖利率虽低但也缺乏反弹动能,短线仅能在狭幅区间内整理.明日101/1殖利率看在0.935-0.950%.

周四央行将标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币.央行前次在1月标售该定存单的得标利率为0.899%.[ID:nCT0495679]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7070

10 100/9 A00109=TWO 1.2850

5 101/1 A01101=TWO 0.9425

2 101/3 A01103=TWO 0.7800 (完)