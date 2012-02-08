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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 16:02 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元上扬但未能突破阻力,公债下跌

* 韩元走升,因外资持续大买韩股

* 干预疑虑令韩元升势在1,110阻力附近受限

* 公债价格下跌,因外资抛售

路透首尔2月8日电---韩国韩元兑美元KRW=周三上扬,外资持续买进韩股,市场憧憬希腊债务问题近日将达成协议,激发风险意愿.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,115.8,周二收报1,118.7.

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