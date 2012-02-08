《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月8日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞银:

欧元/美元:偏多.攻克1.3234美元后,开启上看1.3386及1.3435.支撑位在1.3089.

美元/日圆:中性.支撑位在76.75日圆及76.49.阻力在771.5及77.42.

英镑/美元:偏多.向上突破1.5883美元之後,开启上攻1.5947及1.6096阻力.支撑位在1.5789.

欧元/英镑:偏空.初步支撑在0.8255英镑,之後在重要低位0.8222.阻力在0.8385.

欧元/日圆:偏多.焦点在102.21/54日圆区域;若升势突破此区,将开启上看103.98.支撑位在100.38.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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