《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦2月8日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
瑞银:
欧元/美元:偏多.攻克1.3234美元后,开启上看1.3386及1.3435.支撑位在1.3089.
美元/日圆:中性.支撑位在76.75日圆及76.49.阻力在771.5及77.42.
英镑/美元:偏多.向上突破1.5883美元之後,开启上攻1.5947及1.6096阻力.支撑位在1.5789.
欧元/英镑:偏空.初步支撑在0.8255英镑,之後在重要低位0.8222.阻力在0.8385.
欧元/日圆:偏多.焦点在102.21/54日圆区域;若升势突破此区,将开启上看103.98.支撑位在100.38.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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