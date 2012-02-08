〔新兴汇市〕希腊协议憧憬提振亚洲货币上扬,但当局干预令涨势受限

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 交易员称见到台湾、马来西亚及菲律宾央行干预
* 股市资金流入拉抬台币及韩元
* 菲律宾披索受评等调升预期支撑
路透新加坡2月8日电---亚洲新兴货币周三多数上扬,受资本流入及海外基金买需推动,投资人仍看好希腊将敲定债务重整协议,但亚洲本地投资人仍担心各国当局可能进一步干预汇市.
台湾央行买进美元以抑制台币升势,交易员称,马来西亚央行可能也有入市.许多亚洲新兴货币目前已逼近重要阻力水位.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。