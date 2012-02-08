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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 16:14 BJT

〔新兴汇市〕希腊协议憧憬提振亚洲货币上扬,但当局干预令涨势受限

* 交易员称见到台湾、马来西亚及菲律宾央行干预

* 股市资金流入拉抬台币及韩元

* 菲律宾披索受评等调升预期支撑

路透新加坡2月8日电---亚洲新兴货币周三多数上扬,受资本流入及海外基金买需推动,投资人仍看好希腊将敲定债务重整协议,但亚洲本地投资人仍担心各国当局可能进一步干预汇市.

台湾央行买进美元以抑制台币升势,交易员称,马来西亚央行可能也有入市.许多亚洲新兴货币目前已逼近重要阻力水位.

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