〔外汇期权〕欧元/美元风险逆转指标下滑,波动率跌势较缓--IFR

IFR伦敦2月8日电---欧元/美元风险逆转指标下滑,现汇持续升越近日创下的年内高点,今日升至1.32区间的高端.

一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标为1.6%,偏向欧元卖权,上周初曾在1.2%,周一则升至今年高点1.8%.三个月期风险逆转指标由1.5%升至2.35%,目前为2.2%,六个月期今天在2.55%,一年期在2.8%,偏向欧元卖权,上周在2.3%.

隐含波动率跌速较慢,三个月及一年期已回到上周创下的六个月新低,分别为11.8%及12.75%,一个月期价平选择权波动率今天早盘在11.45%,周一为11.85%,应该会持续跌向短线支撑,即上周的六个月新低11.05%.

但1.3250-75障碍遭清除後,上档再度出现回补,暂时协助支撑短天期波动率,若欧元突破1.3300障碍,也会影响波动率.

一个月实际波动率在10%中段水准(小时图),日线则低於10.0%,因此,现汇若开始进行整固,应会压抑隐含波动率.

欧洲央行明日召开会议,因此隔夜波动率上扬,今天早上在18.0%及17.0%,昨天此时在14.5%.(完)