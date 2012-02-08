〔外汇期权〕欧元/美元风险逆转指标下滑,波动率跌势较缓--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
IFR伦敦2月8日电---欧元/美元风险逆转指标下滑,现汇持续升越近日创下的年内高点,今日升至1.32区间的高端.
一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标为1.6%,偏向欧元卖权,上周初曾在1.2%,周一则升至今年高点1.8%.三个月期风险逆转指标由1.5%升至2.35%,目前为2.2%,六个月期今天在2.55%,一年期在2.8%,偏向欧元卖权,上周在2.3%.
隐含波动率跌速较慢,三个月及一年期已回到上周创下的六个月新低,分别为11.8%及12.75%,一个月期价平选择权波动率今天早盘在11.45%,周一为11.85%,应该会持续跌向短线支撑,即上周的六个月新低11.05%.
但1.3250-75障碍遭清除後,上档再度出现回补,暂时协助支撑短天期波动率,若欧元突破1.3300障碍,也会影响波动率.
一个月实际波动率在10%中段水准(小时图),日线则低於10.0%,因此,现汇若开始进行整固,应会压抑隐含波动率.
欧洲央行明日召开会议,因此隔夜波动率上扬,今天早上在18.0%及17.0%,昨天此时在14.5%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。