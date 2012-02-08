〔两岸关系〕陆客自由行试点城市将新增天津等八个,明日料敲定--消息

路透台北2月8日电---一位熟悉政策的官员周三指出,两岸相关单位明日将敲定八个陆客自由行的新试点城市,天津、重庆、南京、杭州、广州等与台湾较有渊源的城市,均将包含在内.

该名官员在一场活动对记者称,两岸小两会(台湾海峡两岸观光旅游协会、海峡两岸旅游交流协会)今日在香港针对扩大陆客自由行范围谈判,明日就会确定新的试点城市.若加计原先开放的北京、上海与厦门,自由行的开放城市将扩增至11个.

"这次扩大仅止於增加自由行的城市,其他还没谈到...这些城市经济水平高,与台湾渊源较强."他说.

本地媒体日前报导,总统马英九表示将扩大陆客自由行开放城市,从现有的三个增加到11个,并会在3月正式上路.

交通部观光局也在日前指出,在航班增加等有利因素带动下,预估今年来台旅客人次目标将达660万,较去年的600万增加10%.其中高居首位的大陆观光客预估可达200万人次,较去年逾170万人也增加10%.[ID:nCT0494747](完)