〔两岸关系〕陆客自由行试点城市将新增天津等八个,明日料敲定--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月8日电---一位熟悉政策的官员周三指出,两岸相关单位明日将敲定八个陆客自由行的新试点城市,天津、重庆、南京、杭州、广州等与台湾较有渊源的城市,均将包含在内.
该名官员在一场活动对记者称,两岸小两会(台湾海峡两岸观光旅游协会、海峡两岸旅游交流协会)今日在香港针对扩大陆客自由行范围谈判,明日就会确定新的试点城市.若加计原先开放的北京、上海与厦门,自由行的开放城市将扩增至11个.
"这次扩大仅止於增加自由行的城市,其他还没谈到...这些城市经济水平高,与台湾渊源较强."他说.
本地媒体日前报导,总统马英九表示将扩大陆客自由行开放城市,从现有的三个增加到11个,并会在3月正式上路.
交通部观光局也在日前指出,在航班增加等有利因素带动下,预估今年来台旅客人次目标将达660万,较去年的600万增加10%.其中高居首位的大陆观光客预估可达200万人次,较去年逾170万人也增加10%.[ID:nCT0494747](完)
--采访 林妙容;撰写 董永年;审校 屈桂娟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。