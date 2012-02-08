〔台湾金融〕金管会开放期货自营商可进行外汇避险交易

路透台北2月8日电---台湾金管会周三表示,将开放期货自营商若有业务需要,得进行外汇避险交易.

金管会表示,期货自营商为业务需要从事以外币计价的国内、外期货交易时,为风险考量,得向央行许可办理的衍生性外汇商品指定银行,或是国外金融机构办理避险交易.

官员并指出,目前期货商从事外币计价的期货交易金额并不大,只不过近年因外汇价格变动甚剧,业者因此建议可开放避险,在会同中央银行的意见之後,同意开放.

官员也说,外汇避险交易仍以实质交易发生为根本.

台币兑美元TWD=TP周三收盘升值4分.受到欧元走势提振,市场风险偏好升温,台股也随之劲扬.去年底台币兑美元收在30.290,升值7.6角,幅度约2.51%.[TWD/CN](完)