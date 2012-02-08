〔台湾金融〕金管会开放期货自营商可进行外汇避险交易

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月8日电---台湾金管会周三表示,将开放期货自营商若有业务需要,得进行外汇避险交易.
金管会表示,期货自营商为业务需要从事以外币计价的国内、外期货交易时,为风险考量,得向央行许可办理的衍生性外汇商品指定银行,或是国外金融机构办理避险交易.
官员并指出,目前期货商从事外币计价的期货交易金额并不大,只不过近年因外汇价格变动甚剧,业者因此建议可开放避险,在会同中央银行的意见之後,同意开放.
官员也说,外汇避险交易仍以实质交易发生为根本.
台币兑美元TWD=TP周三收盘升值4分.受到欧元走势提振,市场风险偏好升温,台股也随之劲扬.去年底台币兑美元收在30.290,升值7.6角,幅度约2.51%.[TWD/CN](完)
--记者 高洁如;审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。