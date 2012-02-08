〔专栏节选〕网路第二阶段降临--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月9日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

成立仅八年，由二十七岁年轻人创设的脸书（Facebook）首次公开发行（ＩＰＯ）後，将创造一个一千亿美元市值的公司。市场嘲讽，华尔街又出现一个毫无节制的网路泡沫案例，不过脸书ＩＰＯ有更深一层的意涵。此外，脸书暴红，也代表着网路发展进入第二阶段──社交网站平台。

网路发展第一阶段，是由大型入口网站，如美国线上（America Online）及雅虎（yahoo!）设立一个包含庞大资讯的网站，并在谷歌（Googke）推出搜寻引擎索引网页後，完成第一阶段的发展。但此时网路仍是个人化的单独行为。

接着，苹果、亚马逊和脸书提供网路上的社交互动管道，但这些新平台都设有藩篱，积极打造使用者的忠诚度，进而带动个别公司的获利。渐渐地，谷歌似乎成了社群网站的局外人。

当然，谷歌藉以发迹的旧形态网路仍在，但是规模却逐步在缩小。人们现在常登入的网站是脸书或亚马逊，或用智慧型手机下载应用程式，而非使用谷歌的搜寻引擎。

市场已经为下一个阶段的网路赢家下注了。过去五年来，亚马逊股价大涨三七Ｏ％，苹果股价飙涨四三八％，而谷歌只上扬一七％而已。尽管目前还只是初期阶段，但我认为，未来相关公司股价表现的差距会愈来愈大。

让谷歌陷入困境的原因与科技关联不大，而与商业模式相关。企业购买或复制科技不难，但最困难的，就是更改商业模式。谷歌几乎所有的营收与获利都仰赖网路维持开放，当我们进行搜寻时，可为谷歌带来数百亿元广告收入。假若旧形态的网路改变，谷歌原本的营运模式便失去价值。

谷歌近期公布财报，去年第四季营收年增二五％，然而投资人却把焦点放在谷歌对广告商收取的每次点阅费用（cost per click）的下跌，主要是来自脸书、亚马逊和苹果的竞争加剧。

脸书揭开新一轮网路大战的序幕，其对八亿多用户建立起网路围墙，并拒绝与谷歌分享客户资讯。此意味着，对广告商而言，谷歌的搜寻价值已在递减。

亚马逊也采用类似的手法，其新平板电脑（Fire）利用谷歌的免费作业系统Andriod，但谷歌这位搜寻引擎巨擘却什麽好处也没得到。使用者一登入亚马逊的帐号後，便离开了谷歌的开放平台，并进入一个包山包海的资料库，而使用者只须支付固定费用。这种模式具有破坏性，苹果帝国亦是如此。

谷歌仍与微软、英特尔和ＩＢＭ般举足轻重，但在科技领域里，他们不再是镁光灯下的焦点。如先前的微软，谷歌可以在不同的战场上打出几场漂亮的胜仗，但能否找到一个足以取代原本核心业务的新成长动能，则是另一个问题。

同样的疑问，目前脸书盛极一时，但这个光环又能维持多久呢？(完)

--整理 张雅菁/黄凯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.