〔专栏节选〕全球资金行情的两大推手,德拉吉VS.柏南克--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月9日出版的当期「老谢开讲」专栏)

欧债危机笼罩，尤其欧猪国家偿债高峰就在今年二、三、四月，市场都相信欧债危机升高，全球股市可能在第一季底落底。不过进入二Ｏ一二年，全球股市却脱胎换骨有如神龙活现，在元月行情都创了佳绩。

去年表现十分出色的美国股市再度出现亮丽的元月行情，道琼指数大涨四一五．三五点，Ｓ＆Ｐ五ＯＯ上涨五十四．八一点，那斯达克大涨二Ｏ八．六九点，涨幅达八％，更核心的那斯达克一ＯＯ大涨一九Ｏ．一二点，写下二五三二．二六点的历史新高，费城半导体指数也大涨四十四．六点，涨幅达一二．二％，二Ｏ一一年表现已十分出色的美国股市，在进入新的年头继续有亮眼表现。

再看困在欧债危机的欧洲市场，德国股市表现一马当先，德股在元月大涨五六Ｏ．五六点，涨幅高达九．五％，法国股市也大涨一三八．七四点，英国股市上涨一Ｏ九．七三点，欧债危机核心的欧猪国家，义大利股市元月大涨九二三．六二点，希腊股市大涨一一五．六Ｏ点，涨幅高达一六．九二％，爱尔兰股市则上涨一Ｏ五．八七点，写下去年八、九月欧债危机後的新高价。过去半年之内，爱尔兰股市从二三三三．三五点涨到三一四一．一六点，涨幅高达三四．六％，成为全欧洲表现最亮丽的市场。

值得一提的是，欧债危机当头，但欧洲股市却有爱尔兰、英国、德国、瑞士、瑞典、荷兰、匈牙利、丹麦、挪威等国涨过年线，代表市场强烈翻多的讯号，欧债危机是去年把全球股市拖下来的最大祸首，但股价表现强劲，却完全不是那麽一回事。

除了爱尔兰表现超强外，看起来岌岌可危，可能退出欧元区的希腊股市，今年来从六二一．七一点涨到八三Ｏ．七点，涨幅已达三三．六％，而欧洲的龙头德国，从去年最低的四九六五．八点涨到六七八一．四三点，涨幅高达三六．五六％，德国股市已濒临七千点左右的高档区，从股价来看，欧债危机对德国似乎没有什麽损伤。

今年以来，全球股市锐气冲天，股价再创历史新高的国家有南非股市写下三四四六Ｏ．五七点的历史新高，亚洲的菲律宾再写四八四九．Ｏ五点的新高点，中南美洲的委内瑞拉则写下惊人的一二四七八六点的历史最高点，去年表现不佳的巴西、俄罗斯、印度市场也都在龙年昂首。

但在众多市场中爆出黑马的是台股，二Ｏ一一年表现一蹶不振的台股，进入一二年正值总统大选的敏感时刻，台股跌到六六Ｏ九点适逢北韩大统领金正日死亡的消息传出，因而正式启动国安基金护盘，台股提前确立底部，但选前的压缩，加上春节长假的效应，一般散户投资人纷纷抛出手中持股，台股的融资余额骤降到一七五四亿元的最低水位。

**国安基金护盘 台股提前确立底部**

农历年过後，全球股市长红大涨，散户、法人手上持股很少，大家纷纷加入抢补行列，台股在农历年後红盘第一天大涨一七三点，此後连涨六个交易日，元月台股收月线，指数大涨四四五点，进入二月台股续涨，指数最高涨到七八八七．六九点，假如从六六Ｏ九点的最低点起算，一二年台股已大涨一二七八．六九点，涨幅达一九．三四％，成为中、港、台三地股市最亮眼的市场。

很多人把台股这段期间的涨势，归纳是陈冲组阁的效应，显示内阁团队深得人心。其实这只是全球局势的一小部分，真正促成全球股市大涨，造成全球股市资金行情提前降临的有两个重要推手，一个是欧洲央行接任特里榭的新任总裁德拉吉，另一个是大家熟悉的美国联准会主席柏南克。

全球股市在元月的飙升，欧洲的量化宽松政策扮演了最重要角色，欧债危机在去年八、九月开始蔓延恶化之後，全球都以战战兢兢的态度准备迎战二Ｏ一二年。大家心里都这麽想，二Ｏ一二年的二、三、四月欧债偿债进入高峰期，全球金融市场将出现震荡走低格局，欧洲经济步入衰退，恐怕会重创全球经济。大家等待利空消息来撞击，但全球股市却意外急升，即使是标普、惠誉机构相继宣布调降欧洲国家的债信评等，全球各国也相继宣布今年经济预测下调的坏消息，但是股市照样走出了亮丽格局，关键就在於欧洲央行在去年十二月推出了长达三年期的长期再融资操作（LTRO，Long-Term Refinancing Operation）。

欧洲央行总裁德拉吉祭出四八九二亿欧元资金，让银根淹满整个银行体系，使银行有廉价的资金可以买债，成功压低了欧猪国家的债息。义大利及西班牙的十年期长债孳息都一度濒临七％警戒线，都是因为ＬＴＲＯ让欧猪国家债券出售顺利，欧猪国家成功达成融资目的，也让银行流动性大增，让濒临信贷紧缩危机可能倒闭的银行脱困。

摩根士丹利的报告就指出，欧洲的银行因为有ＬＴＲＯ而得到额外的二三五Ｏ亿欧元的融资，预料未来三年，欧洲的银行没有破产的危机，让欧洲银行股价上扬，成功避开了二ＯＯ八年雷曼兄弟式的危机爆发。德拉吉祭出的ＬＴＲＯ虽然没有能够彻底解决欧债危机结构性的问题，却阻止了雷曼兄弟式的危机爆发，也扭转欧洲银行与政府相互依赖的恶性循环，让资金重回金融市场。

**德拉吉祭出ＬＴＲＯ 让资金重回金融市场**

银行业的情况好转，也让市场信心升温，更多投资者重投债市，也让实质资金重回银行体系，根据巴克莱资本（Barclays Capital）统计，元月欧美金融公司债价格分别上扬三．五％及三％，是二ＯＯ九年七月以来表现最好的一个月，反映了投资气氛转好，而银行发债量急升，欧洲银行重回优先无担保债券市场，元月发行量达一六Ｏ亿欧元，已超过去年下半年的总和，ＬＴＲＯ成为元月推升欧股及全球股市最大的功臣与助力，等於是德拉吉处理了欧债立即而危险的危机。

最具临门一脚的关键，则是联准会主席柏南克於元月二十六日在联准会的ＦＯＭＣ会议之後发表声明稿指出，美国失业率居高不下，为支持更强劲的经济复苏，联准会将维持「高度宽松的货币政策」。柏南克宣布继续执行一一年九月宣示的卖短买长的扭转交易，同时将通膨长期目标值维持在二％。柏南克宣示美国维持超低的利率政策到一四年底，等於告诉大家，超低利率从一三年中再延长十八个月到一四年底。

联准会将超低利率政策延後十八个月，已强烈预告美国随时都有理由祭出第三波量化宽松货币政策（ＱＥ３），甚至是ＱＥ４、ＱＥ５。柏南克向市场发出如此强烈讯息，立即让去年下半年走强的美元应声下跌，美元指数在柏南克出招前，最高涨到八一．七八四，柏南克出招後，美元指数快速下跌到七八．六二三。美元快速下跌，也让贵金属、原物料价格走高。

最受瞩目的是金价从一九二Ｏ．三美元跌到一五二二．五四美元，又再度翻身。在柏南克讲话当天，金价一天大涨四十四．一美元，白银上涨一．一六美元，白金一天大涨三十三美元，其他贵金属如铜价又站上八五ＯＯ美元，原本下跌的原物料行情开始大反扑。