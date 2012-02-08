〔台湾央行〕总裁称热钱汇入亚洲,已提醒外资应进场买股

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月8日电---台湾央行总裁彭淮南周三稍晚表示,虽然亚洲多国的基本面各不相同,但外资几乎是同步汇入亚洲,各国的汇率、股价都同方向变动.而央行也已提醒汇入的外资应进场买股.
周三台湾股、汇双扬.台股.TWII收盘劲升2.11%至六个月以来高位.台币兑美元TWD=TP收盘升值4分.受到欧元走势提振,市场风险偏好升温.去年底台币兑美元收在30.290,今年以来台币汇价已升值7.6角,幅度逾2.5%.
彭淮南於一场非正式的场合中回答记者的提问时还提到,"去年这个时候,外资也是几乎都往亚洲跑...所以亚洲各国的汇率和股价都同方向在变动."
他指出,这也是为什麽亚洲各国的基本面虽然不一样,但股价和汇率有相同方向的变动.主要的因素是美国的利率太低,因而资金往美国以外的地区、也就是亚洲地区跑.
他并表示,目前资本的进出已自由化,对於热钱也无法管控,央行对汇入的外资已提醒他们应该入场买股,而大部分的外资也都有进场.(完)
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。