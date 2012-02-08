〔台湾央行〕总裁称热钱汇入亚洲,已提醒外资应进场买股

路透台北2月8日电---台湾央行总裁彭淮南周三稍晚表示,虽然亚洲多国的基本面各不相同,但外资几乎是同步汇入亚洲,各国的汇率、股价都同方向变动.而央行也已提醒汇入的外资应进场买股.

周三台湾股、汇双扬.台股.TWII收盘劲升2.11%至六个月以来高位.台币兑美元TWD=TP收盘升值4分.受到欧元走势提振,市场风险偏好升温.去年底台币兑美元收在30.290,今年以来台币汇价已升值7.6角,幅度逾2.5%.

彭淮南於一场非正式的场合中回答记者的提问时还提到,"去年这个时候,外资也是几乎都往亚洲跑...所以亚洲各国的汇率和股价都同方向在变动."

他指出,这也是为什麽亚洲各国的基本面虽然不一样,但股价和汇率有相同方向的变动.主要的因素是美国的利率太低,因而资金往美国以外的地区、也就是亚洲地区跑.

他并表示,目前资本的进出已自由化,对於热钱也无法管控,央行对汇入的外资已提醒他们应该入场买股,而大部分的外资也都有进场.(完)