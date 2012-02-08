〔台湾货币市场〕短率稳中偏升,央行积极回收市场游资(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率稳定,外商资金供应宽裕

* 短票利率微幅上扬

* 央行积极回收市场游资

记者 林妙容

路透台北2月8日电---台湾银行间短期利率周三平稳中略有扬升.外资银行虽因汇入短钱充沛,但另端央行透过代收行积极回收游资,市场资金水位不致一下子扬升过快,令短率走势平稳.

市场过去观察央行在标售一年期存单前夕,通常让市场处於适度宽松,不过明日长天期存单标售在即,央行却似反向操作,上日扩大冲销力道,令存单发行余额单日大增1,869亿台币,今早亦透过代理行库积极拆入隔夜资金,本地银行感受不到宽裕气氛.

"央行收的蛮积极的...这礼拜的操作有点怪,"一公股银行人士称.

不过外商银行因外资汇入,有充沛短钱挹注市场,令整体市况顺畅,不致於偏紧.

央行将在明日标售一年期存单,金额1,000亿台币,周五发行.上月加权平均得标利率在0.899%.[ID:nCT0495721]

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.397%,同上日;区间在0.299-0.72%,同上日.

2-7天拆款利率在0.392-0.740%,同於上日.

**短票利率微扬**

短票方面,今日成交利率略略走高,部分本地银行因有资金缺口未配置买票部位,其余行库则对买票利率坚持,虽稍稍推高利率,但成交部位并不大.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,上日在0.84-0.85%.今日0.84%成交已渐少.

短票利率高档0.86%已逼近央行30天期存单的0.87%,市场人士称再度上扬空间有限.不过下半旬短票发行量料将逐步增加,届时去化管道是否畅通,将决定利率走势.

今日央行存单到期金额共2,592.5亿台币,发行2,394亿,存单发行余额减少198.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期依序为周四1,443.5亿、周五4,919亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为173亿台币,累计超额准备为475亿台币,加计前期1%的超额准备为1,695亿台币.

**RP利率大致相同**

债市同业附买回(RP)周三成交利率与上日大致相同,盘初虽见部份投信赎回,但不久寿险、投信端又有余钱投入市场,整体市场资金水位平平.

资金调度人士指出,今日有60亿台币的中华开发金融控股公司债还本挹注,场上资金供应还算充裕,到期续做不难.不过,也有交易商表示,见投信基金遭赎回,资金调度较上日困难,各家机构对市况感受出现差异.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日..(完)