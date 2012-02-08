〔表格〕台湾1月份主要上市柜公司业绩

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月8日电---以下为台湾1月份主要上市柜公司业绩表现一览: **电子类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 日月光 (2311.TW) 52.37 -5.3 -7.6 矽品 (2325.TW) 46.56 -0.8 0.8 广达 (2382.TW) 780.33 -14.3 4.7 友达 (2409.TW) 206.53 -21.3 -27.1 联发科 (2454.TW) 29.19 -36.4 -38.9 宏达电 (2498.TW) 161.08 -32.7 -53.5 力晶 5346.TWO 16.24 -22.0 -52.3 **其他类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 台塑 (1301.TW) 133.94 -3.7 -23.1 台塑石化 (6505.TW) 705.68 8.9 -2.6 资料来源:证交所 附注: @表示合并数字 *表示新增(完) 台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN] --整理 张雅菁
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。