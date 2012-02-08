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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 18:24 BJT

〔表格〕台湾1月份主要上市柜公司业绩

路透台北2月8日电---以下为台湾1月份主要上市柜公司业绩表现一览: 

  **电子类股**
  公司                       营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%)
  日月光 (2311.TW)             52.37           -5.3                  -7.6      
  矽品 (2325.TW)               46.56           -0.8                   0.8   
  广达 (2382.TW)              780.33          -14.3                   4.7   
  友达 (2409.TW)              206.53          -21.3                 -27.1      
  联发科 (2454.TW)             29.19          -36.4                 -38.9   
  宏达电 (2498.TW)            161.08          -32.7                 -53.5      
  力晶 5346.TWO              16.24          -22.0                 -52.3      

  **其他类股** 
  公司                        营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%) 
  台塑 (1301.TW)              133.94           -3.7                 -23.1      
  台塑石化 (6505.TW)          705.68            8.9                  -2.6      


  资料来源:证交所 
  附注: @表示合并数字
        *表示新增(完) 

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  --整理 张雅菁

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