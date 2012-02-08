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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 06:37 BJT

全球外汇市场2月9日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月8日(三)

2350 - 日本资本流动数据

2350 - 日本1月货币供应量

2350 - 日本12月机械订单

2月9日(四)

0500 - 日本1月消费者信心指数

0645 - 瑞士第一季消费者信心指数

0745 - 法国第四季工业投资

0930 - 英国12月工业产出

0930 - 英国12月制造业产出

0930 - 英国12月贸易收支

1200 - 英国央行利率决定

1245 - 欧洲央行利率决定

1330 - 欧洲央行记者会

1330 - 美国一周初请失业金人数

1500 - 美国12月趸售(批发)库存

1730 - 意大利总理蒙堤在华盛顿发表演说

1800 - 德国央行执委Joachim Nagel在曼海姆出席"欧元能否安然存活吗?"的小组讨论.

2100 - 新西兰1月REINZ房价指数

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表

2350 - 日本1月国内企业物价指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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