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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 06:45 BJT

《日本重要政经日程》--2月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月8日(三)

2350 - 资本流动数据

2350 - 1月货币供应量

2月9日(四)

0130 - 标售40年期公债

0500 - 1月消费者信心指数

企业消息:

0600 - 日本关西电力(9503.T)副总裁Masao Ikoma举行记者会.

0600 - AOC Holdings (5017.T)公布4-12月财报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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