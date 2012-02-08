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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 07:24 BJT

〔中港个股〕比亚迪正拟发行至多30亿元公司债,期限五年--IFR

路透2月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，接近交易人士透露，中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)正准备发行其2012年度第一期总额不超过30亿元人民币（4.77亿美元）公司债券。

本期债券期限为5年，附第三年末投资者回售权和发行人提高票面利率选择权。预计将於此後几周发行。

公司已委任瑞银证券，中德证券和高盛高华证券联席主承销本期债券。中诚信给予债券和发行人信用评级同为AAA级。

去年12月，公司总额60亿元人民币公司债券发行计划获证监会核准。发行募集资金将用於替换公司银行贷款和补充公司营运资金。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良

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