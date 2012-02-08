〔中港个股〕比亚迪正拟发行至多30亿元公司债,期限五年--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，接近交易人士透露，中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)正准备发行其2012年度第一期总额不超过30亿元人民币（4.77亿美元）公司债券。
本期债券期限为5年，附第三年末投资者回售权和发行人提高票面利率选择权。预计将於此後几周发行。
公司已委任瑞银证券，中德证券和高盛高华证券联席主承销本期债券。中诚信给予债券和发行人信用评级同为AAA级。
去年12月，公司总额60亿元人民币公司债券发行计划获证监会核准。发行募集资金将用於替换公司银行贷款和补充公司营运资金。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。