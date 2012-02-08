《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 65.69 +0.26 +0.40 5671094
搜狐 (SOHU.O) 51.84 +0.26 +0.49 2989981
网易 (NTES.O) 48.34 -0.52 -1.06 309296
百度 (BIDU.O) 130.89 +1.40 +1.08 5328791
亚信科技 ASIA.O 11.81 +0.25 +2.16 517566
侨兴环球电话 XING.O 0.86 +0.03 +2.99 175146
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.19 +0.14 +1.00 1777652
联电 (UMC.N) 2.59 -0.07 -2.63 1279935
日月光 (ASX.N) 4.94 -0.03 -0.60 275876
矽品精密 (SPIL.O) 5.49 +0.14 +2.62 2510442
和信超媒体 (GIGM.O) 1.20 -0.16 -11.76 632132
友达 (AUO.N) 5.56 -0.11 -1.94 433796
中华电信 (CHT.N) 32.16 +0.02 +0.06 107857
台湾国际航电 (GRMN.O) 43.23 -0.51 -1.17 666350
香港
中国移动 (CHL.N) 50.87 +0.44 +0.87 191015
中国联通 (CHU.N) 18.78 +0.56 +3.07 381231
中国电信 (CHA.N) 55.98 +0.40 +0.72 23161
中芯国际 (SMI.N) 2.74 +0.12 +4.58 76367
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.55 +0.27 +8.23 5173
(完)
--整理 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。