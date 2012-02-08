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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 07:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月8日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 65.69 +0.26 +0.40 5671094

搜狐 (SOHU.O) 51.84 +0.26 +0.49 2989981

网易 (NTES.O) 48.34 -0.52 -1.06 309296

百度 (BIDU.O) 130.89 +1.40 +1.08 5328791

亚信科技 ASIA.O 11.81 +0.25 +2.16 517566

侨兴环球电话 XING.O 0.86 +0.03 +2.99 175146

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.19 +0.14 +1.00 1777652

联电 (UMC.N) 2.59 -0.07 -2.63 1279935

日月光 (ASX.N) 4.94 -0.03 -0.60 275876

矽品精密 (SPIL.O) 5.49 +0.14 +2.62 2510442

和信超媒体 (GIGM.O) 1.20 -0.16 -11.76 632132

友达 (AUO.N) 5.56 -0.11 -1.94 433796

中华电信 (CHT.N) 32.16 +0.02 +0.06 107857

台湾国际航电 (GRMN.O) 43.23 -0.51 -1.17 666350

香港

中国移动 (CHL.N) 50.87 +0.44 +0.87 191015

中国联通 (CHU.N) 18.78 +0.56 +3.07 381231

中国电信 (CHA.N) 55.98 +0.40 +0.72 23161

中芯国际 (SMI.N) 2.74 +0.12 +4.58 76367

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.55 +0.27 +8.23 5173

(完)

--整理 王冠中

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