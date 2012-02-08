〔美国股市〕ADR追随中国股市上涨,必和必拓获利下滑拖累矿企股

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约2月8日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三微升,追随中国股市上涨的脚步.澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.N)获利罕见下滑,拖累矿企ADR走低.
必和必拓表示,由於劳工抗争及大宗商品疲软损及该公司获利.该公司股价在纽约下跌1.3%至60.79美元.
其他矿企股票也连带走低,包括巴西淡水河谷(VALE.N)收低0.3%,报26.42美元,秘鲁Buenaventura (BVN.N)下跌1.1%至41.47美元,加拿大艾芬豪矿业IVN.N下跌1.9%报16.47美元.
铜价周三上涨,因中国人行保证支持国内地产市场,帮助带动铜的需求.
中国企业ADR中能源股表现最佳.中国石油(PTR.N)上涨2.2%至153.23美元,中国石化(SNP.N)涨2.1%至122.70美元.
其他涨幅居前者包括中国人寿保险(LFC.N)上涨2.6%至45.01美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨0.2%.标普500指数.SPX也上涨0.2%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上涨0.1%,欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.2%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS上涨0.7%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上涨0.1%.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。