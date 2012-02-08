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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 07:25 BJT

〔美国股市〕ADR追随中国股市上涨,必和必拓获利下滑拖累矿企股

路透纽约2月8日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三微升,追随中国股市上涨的脚步.澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.N)获利罕见下滑,拖累矿企ADR走低.

必和必拓表示,由於劳工抗争及大宗商品疲软损及该公司获利.该公司股价在纽约下跌1.3%至60.79美元.

其他矿企股票也连带走低,包括巴西淡水河谷(VALE.N)收低0.3%,报26.42美元,秘鲁Buenaventura (BVN.N)下跌1.1%至41.47美元,加拿大艾芬豪矿业IVN.N下跌1.9%报16.47美元.

铜价周三上涨,因中国人行保证支持国内地产市场,帮助带动铜的需求.

中国企业ADR中能源股表现最佳.中国石油(PTR.N)上涨2.2%至153.23美元,中国石化(SNP.N)涨2.1%至122.70美元.

其他涨幅居前者包括中国人寿保险(LFC.N)上涨2.6%至45.01美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨0.2%.标普500指数.SPX也上涨0.2%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上涨0.1%,欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.2%.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS上涨0.7%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上涨0.1%.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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