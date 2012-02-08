〔美国股市〕ADR追随中国股市上涨,必和必拓获利下滑拖累矿企股

路透纽约2月8日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三微升,追随中国股市上涨的脚步.澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.N)获利罕见下滑,拖累矿企ADR走低.

必和必拓表示,由於劳工抗争及大宗商品疲软损及该公司获利.该公司股价在纽约下跌1.3%至60.79美元.