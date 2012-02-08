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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 07:49 BJT

〔香港新股〕郑煤机计划下半年发行H股,筹资8-10亿美元--IFR

路透2月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，郑州煤矿机械集团(601717.SS)计划於今年下半年赴港上市筹资8-10亿美元。德意志银行(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)及瑞银UBSN.VX(UBS.N)已被委任负责安排是次交易。

郑煤机的董事会及股东去年9月先後批准了该公司的香港上市计划。该公司拟发行不超过总股本的20%，或约1.75亿股.[ID:nCN1961737]

募集资金将用於建设海外生产、营销与服务网络，建立国际化研发平台以及对现有业务进行优化和升级改造等。郑煤机A股周三收报27.23元人民币。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良

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