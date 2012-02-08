《台湾报摘》--经济日报2月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中央银行总裁彭淮南昨日松口,证实热钱近期正在汇入台湾,央行会紧盯资金流向,督促资金汇入後尽速进场买股票.
* 其他:
--经建会主委尹启铭表示,自由经济示范区是台湾迈向自由经济体的过渡,它除了具有全球自由化精神,又会纳入两岸的特殊情况,即会把大陆因素一并规划.换言之,示范区将会突破两岸现有的限制,对於大陆资金、人员往来、技术、货品的流通更为开放.
--金管会决定成立跨部会专案小组推动具两岸特色金融业务,并参考金控业者建议优先推动两项业务,包括银行承作大陆民众透过大陆网站向台湾商家网购的收单业务,及开放人民币财富管理业务.
--富邦人寿合并ING安泰人寿後,配合业务大幅成长,近年来快速累积资产,总经理陈俊伴上日除喊出今年将增员5,000人外,也预估总资产将突破2兆(万亿)台币,有机会达到2.1-2.2兆.
--华固建设(2548.TW)董事长锺荣昌表示,马英九总统胜选连任後,两岸关系良好,有利於经济发展,房市中长期看好.华固已拟出新的"五年计划",将推案逾700亿台币,并有把握其中600亿可完工交屋,贡献业绩.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。