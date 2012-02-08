《台湾报摘》--经济日报2月9日

* 头版头条:

--中央银行总裁彭淮南昨日松口,证实热钱近期正在汇入台湾,央行会紧盯资金流向,督促资金汇入後尽速进场买股票.

* 其他:

--经建会主委尹启铭表示,自由经济示范区是台湾迈向自由经济体的过渡,它除了具有全球自由化精神,又会纳入两岸的特殊情况,即会把大陆因素一并规划.换言之,示范区将会突破两岸现有的限制,对於大陆资金、人员往来、技术、货品的流通更为开放.

--金管会决定成立跨部会专案小组推动具两岸特色金融业务,并参考金控业者建议优先推动两项业务,包括银行承作大陆民众透过大陆网站向台湾商家网购的收单业务,及开放人民币财富管理业务.

--富邦人寿合并ING安泰人寿後,配合业务大幅成长,近年来快速累积资产,总经理陈俊伴上日除喊出今年将增员5,000人外,也预估总资产将突破2兆(万亿)台币,有机会达到2.1-2.2兆.

--华固建设(2548.TW)董事长锺荣昌表示,马英九总统胜选连任後,两岸关系良好,有利於经济发展,房市中长期看好.华固已拟出新的"五年计划",将推案逾700亿台币,并有把握其中600亿可完工交屋,贡献业绩.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.