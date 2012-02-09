《台湾报摘》--工商时报2月9日

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
* 头版头条:
--中央银行总裁彭淮南上日表示,观察最近各亚洲国家基本面不同,但股汇市常出现同涨现象,显示外资热钱确有回流亚洲迹象,央行会密切注意热钱动态,希望外资汇入就要依申报目的买股.
* 其他:
--执政的国民党智库科技经济组召集人林祖嘉昨日在国民党中常会报告,建议政府应松绑陆银来台入股限制,从目前10%提高到20%.此外他也建议两岸协商修改ECFA终止条款,规范只要有一方努力达到承诺,另一方就不能片面终止ECFA.
--公股行库土地银行放款利率太低,引起立法院关切.根据立法院预算中心提出的国营事业预算分析报告,政府100%持股的土银存放利差仅1.12个百分点,远低於一般国银平均水准的1.4个百分点.
--近来国际镍价持续反弹,义联集团董事长林义守乐观看今年不锈钢市场景气.他强调烨联已连两个月调涨不锈钢价,上半年不锈钢景气可望优於去年第四季.下半年只要碳钢景气走稳,可望带动不锈钢景气较上半年好转.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
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路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。