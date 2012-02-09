《美债周四展望》公债价格尾盘时微幅下跌,交易商等待希腊会议结果

(配合美债收盘与美债展望当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 交易商等待希腊会议结果

* 美国指标公债收益率短暂升至2%上方

* 10年期公债标售获得良好需求

路透纽约2月8日电---美国公债价格在周三尾盘交易中微幅下降,此前财政部标售的240亿美元10年期公债,得标利率超过2%,吸引了良好的市场需求.

美国财政部称,标售10年期公债US10YT=TWEB时,得标利率为较高的2.02%,近三分之一的投标为高值.

Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称,对10年期公债标售得标利率在"2%以上"将吸引买家的预期是正确的.

除去公债标售外,市场努力分辨希腊的长期前景,该国正试图满足国际贷款方的条件,以避免债务违约.

"我们对希腊持观望态度,"费城Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌1/32,报100-6/32,收益率为1.98%,盘中交投区间介於1.95%至2.025%.

30年期公债收益率US30YT=RR持平於3.14%.盘中在平盘上方和下方0.5个大点间波动,收益率在3.12%至3.18%间游走.

欧洲央行决策者对於是否插手希腊债务重组意见不一,这削弱了人们对希腊领导人将达成财政改革协议的乐观看法.

"问题在於希腊政府能否达成获得第二笔金援所必须的协议,"Seix Investment Advisors首席投资长兼RidgeWorth Total Return Bond Fund投资组合经理James Keegan称,"希腊有太多债务,但不会再增长了,因为撙节措施将削减债务."

Keegan称,欧洲央行提供的三年期贷款是2012年股市表现改善的背後动力.

但他称,随着股市好转,债市将走出不同的行情.

Keegan并称,公债收益率下降,因债券市场觉得将出现全球同步的经济衰退.

他指出,对於较贫穷的欧洲国家而言,欧元是一个束缚,且市场"并未消化希腊发生无序违约的因素".

Keegan称,10年期美国公债收益率将在1.5%-2.0%的区间内交投,若其突破上述区间,将会是跌至下档.

他认为,由於美国联邦储备理事会(美联储,FED)一直锁定短期利率,当10年期公债收益率上升,收益率曲线将会趋陡;而当10年期公债收益率下降,收益率曲线将会变平.

美联储周三出售86.03亿美元公债,到期日介於2013年6月15日至2013年11月30日之间.这是其旨在压低长期利率的卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部分.

在周三交易时段内,指标10年期公债收益率升越2%关口,为两周来首次.自上周五以来,10年期公债收益率已经攀升,因美国1月就业报告强於预期,以及市场对希腊获得下一笔1,300亿欧元(1,720亿美元)援助资金谨慎乐观.

"希腊问题仍在发酵.希腊(债务谈判)即将达成协议,抑或局势将会崩盘?"纽约R.W. Pressprich & Co美国公债和机构债交易主管Larry Milstein指出.

希腊总理帕帕季莫斯执政联盟三个党派的领导人正尽力敲定一项财政改革方案,此前帕帕季莫斯於周二推迟开会讨论此事. (完)

--编译 于春红/肖群英;审校 李军/利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>