版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 08:26 BJT

《台湾重要政经日程》--2月9日-12月31日

==================今日重要政经消息======================  
  2/9(四)
  --12:00 央行标售364天期存单,金额1,000亿台币.
  --14:00 联电(2303.TW)公布1月营收.
  --14:00 经济部业务会报.
  --16:00 财政部公布初步税收统计.
  --17:00 金管会例行记者会.

  ==================近期重要政经消息====================== 
  2/10(五)
  --13:30 台积电(2330.TW)公布1月营收.

  2/20(一)
  --16:00 经济部公布1月外销订单,12月外销订单较上年同期衰退0.72%.
  --16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元. 

  2/22(三)
  --16:00 主计处公布1月季调失业率,去年12月经季节调整後失业率为4.22%.

  2/23(四)
  --16:00 主计处公布第一季国内生产总值(GDP)概估值,此前估年增率1.9%.
  --16:00 经济部公布1月工业生产,去年12月工业生产较上年同期衰退8.15%.

  2/24(五)
  --16:10 央行公布1月M2货币总计数,去年12月货币总计数M2年增率为5.01%.

  2/27(一)
  --金融市场调整休市一日,因应2月28日(周二)和平纪念日

  2/29(三)
  --16:00 经建会公布1月领先指标,上月上升0.5%.

  3/3(六)
  --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 

  3/5(一)
  --16:00 主计处公布2月消费者物价指数(CPI),1月较上年同期成长2.37%.
  --16:00 央行公布至2月底外汇存底,1月底为3,903.04亿美元.

  3/7(三)
  --16:00 财政部公布2月进出口,1月出口金额较上年同期衰退16.8%,进口则较上年同期衰退11.9%.

  4/4(三)
  --金融市场因清明节及儿童节休市一天

  5/1(二)
  --金融市场因劳动节休市一天

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  注: * 代表新增内容.(完) 
 
  --记者 林妙容; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐