〔台湾金融〕金管会与金融业座谈,业者关切中国市场准入议题

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透台北2月9日电---台湾金管会周三晚间表示,邀集包括台湾金控,合库金控(5880.TW)、兆丰金控(2886.TW)、第一金控(2892.TW)、华南金控(2880.TW)、国泰金控(2882.TW)等六家业者座谈,会中业者关切中国市场准入相关问题.
金管会预计今年上半年与中国银监会在台北召开"两岸银行监理合作第三次会议协商事项",会中双方将在相关业务持续协商.
金管会同时表示,业者表达希望争取包括放宽"台资企业"定义、相互参股比率、松绑相互设点资格限制、向大陆争取设立同省异地支行、开放台资银行承做台商个人银行卡业务、加强银行海外子行与国内母行业务合作等等事项,金管会也表示均会纳入政策研议参考.
目前两岸银行监管机构已建立制度化的沟通机制,金管会指出,未来也希望争取建立两岸在证券及保险监理机关的制度化沟通机制,建立两岸保险/证券监理合作平台.
金管会官员并称,为因应巴塞尔银行监理委员会最低资本要求,金管会提醒银行业应注意长期资本规划及审慎之股利分配,并鼓励银行业提升自有资本品质力使最低资本要求符合Basel III之国际标准.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。