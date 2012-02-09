〔台湾金融〕金管会与金融业座谈,业者关切中国市场准入议题

路透台北2月9日电---台湾金管会周三晚间表示,邀集包括台湾金控,合库金控(5880.TW)、兆丰金控(2886.TW)、第一金控(2892.TW)、华南金控(2880.TW)、国泰金控(2882.TW)等六家业者座谈,会中业者关切中国市场准入相关问题.

金管会预计今年上半年与中国银监会在台北召开"两岸银行监理合作第三次会议协商事项",会中双方将在相关业务持续协商.

金管会同时表示,业者表达希望争取包括放宽"台资企业"定义、相互参股比率、松绑相互设点资格限制、向大陆争取设立同省异地支行、开放台资银行承做台商个人银行卡业务、加强银行海外子行与国内母行业务合作等等事项,金管会也表示均会纳入政策研议参考.

目前两岸银行监管机构已建立制度化的沟通机制,金管会指出,未来也希望争取建立两岸在证券及保险监理机关的制度化沟通机制,建立两岸保险/证券监理合作平台.

金管会官员并称,为因应巴塞尔银行监理委员会最低资本要求,金管会提醒银行业应注意长期资本规划及审慎之股利分配,并鼓励银行业提升自有资本品质力使最低资本要求符合Basel III之国际标准.(完)