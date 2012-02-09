〔两岸金融〕金管会设跨部会平台推特色金融,人民币财富管理料先行--报载

路透台北2月9日电---台湾经济日报周四报导,台湾金管会决定成立跨部会专案小组推动具两岸特色金融业务,并参考金控业者建议,料优先开放人民币财富管理业务.

金管会主委陈裕璋周三於一场金控联系会议前表示,行政院指示要推动具两岸特色的金融业务,是多面向的,金管会想先听业者意见.这些参与的金控公司包括合库金控(5880.TW)、兆丰金控(2886.TW)、第一金控(2892.TW)、华南金控(2880.TW)、国泰金控(2882.TW)等.

报导指出,金管会银行局长桂先农在会後转述,金管会本周将向行政院报告运作架构,初步规划邀中央银行、陆委会及财政部等各部会成立专案小组,设立一个平台交换意见.

该报导并指出,台湾目前的国际金融业务分行(OBU)已可承作人民币业务,但对於现行OBU办理人民币财富管理业务有哪些困难,或OBU人民币去路等问题,金管会将尽量协助解决.

此外,由於台湾的自然人仍无法到OBU开立存款帐户,金融业者也提及DBU(外汇指定银行)开放承作人民币业务问题.桂先农称这涉其他单位,金管会会积极沟通、规划.

而金融业者在会中也建议进一步开放大陆人民透过淘宝网等大陆网站向台湾商家网购的收单业务,而不限於持银联卡购物.(完)