〔EIA库存周报〕美国上周原油及石油产品库存增加,尽管原油进口下滑

香港已公布经济指标--2017/2/22
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
02/03/12 较上周 较上年 02/03/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 334.9 -4.5 -11.0 339.2 0.3 -5.8
馏分油 144.2 0.4 -16.5 146.6 1.2 -17.8
汽油 228.9 4.4 -10.8 231.8 1.6 -9.1
取暖油 31.9 0.1 -9.5 31.4 0.6 -7.2
新配方(RFG)汽油 0.4 0.0 0.0 0.5 0.1 -0.1
煤油型航空燃料 41.9 -0.5 -0.5 41.9 -0.3 -1.0
原油日加工量 14.5 0.4 0.3 14.4 0.2 0.1
炼厂产能利用率(%) 83.9 +2.0 +0.6 82.8 +1.0 -1.9
油品供应
(四周移动平均) ----------------- 18.1 0.0 -0.9
路透纽约2月8日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油及石油产品库存增加,即使原油进口减少;另外,汽油需求较上年同期继续大幅下滑.
数据显示,截至2月3日当周,美国原油库存增加30.4万桶,至3.3925亿桶,远低於路透调查的分析师预估的增加240万桶.
炼厂产能利用率增加一个百分点至82.8%.
美国原油日进口量下滑46.7万桶至838万桶.上周进口量受到休士顿航道船只通行放缓影响,该航道曾因大雾而暂时关闭.
墨西哥湾沿岸地区原油库存上周减少220万桶,该区域原油日进口量减少25.4万桶至440万桶.该地区为全美最大炼厂集中区.
全国馏分油库存增加117万桶至1.4658亿桶.分析师原先平均预估为减少70万桶.截至2月3日结束的四周,包括取暖油和柴油在内的馏分油需求较去年同期下滑1.3%.
汽油库存增加163万桶至2.3178亿桶,增幅高於预估的70万桶.过去四周汽油需求较上年同期减少6.8%.
四周汽油需求减少至日均804万桶,是2001年初以来最低水平.
"该库存报告偏空,即使原油库存仅小幅增加.馏分油及汽油需求持续不振,其库存增加支持偏空前景,"纽约对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff说.
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约CLc1交割枢纽库欣的原油库存增加36.7万桶至3,049万桶.
根据EIA周二公布的月报,由於经济复苏缓慢,美国对车用燃料需求减弱,EIA预计美国今年仍将是石油产品净出口国,日出口量约为35万桶.
行业组织美国石油协会(API)周二公布数据显示,上周原油库存减少450万桶,汽油库存增加440万桶,馏分油库存增加38.6万桶.(完)
--编译 李婷仪;审校 王兴亚
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/23 7 2.35% 800 2017/2/23 28 2.55% 100 2017/2/24
路透首尔2月22日 - 韩元周三早盘跳涨至近一周高位，因出口商卖出美元，并且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布前美元走低。 0233GMT，韩元兑美元 报1,141.3，较周二收盘价1,146.1涨0.4%，接近上周四以来最高盘中水准。 Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un称，尽管市场已大体消化了美国再一次升息的预期，交易商仍将关注与美联储未来政策有关的更多线索，同时也更加关注美国总统特朗普的税改政策。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 费城联储总裁哈克周一暗示他可能支持在3月升息。 Kim指出，韩国出口商的美元卖盘强劲，亦支持韩元周三走势。 韩股有望连续第三日上扬，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,106.32点。 外资料为买超，盘中时已买超751亿韩元韩国股票。