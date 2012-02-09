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市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 09:01 BJT

〔EIA库存周报〕美国上周原油及石油产品库存增加,尽管原油进口下滑

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

02/03/12 较上周 较上年 02/03/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 334.9 -4.5 -11.0 339.2 0.3 -5.8

馏分油 144.2 0.4 -16.5 146.6 1.2 -17.8

汽油 228.9 4.4 -10.8 231.8 1.6 -9.1

取暖油 31.9 0.1 -9.5 31.4 0.6 -7.2

新配方(RFG)汽油 0.4 0.0 0.0 0.5 0.1 -0.1

煤油型航空燃料 41.9 -0.5 -0.5 41.9 -0.3 -1.0

原油日加工量 14.5 0.4 0.3 14.4 0.2 0.1

炼厂产能利用率(%) 83.9 +2.0 +0.6 82.8 +1.0 -1.9

油品供应

(四周移动平均) ----------------- 18.1 0.0 -0.9

路透纽约2月8日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油及石油产品库存增加,即使原油进口减少;另外,汽油需求较上年同期继续大幅下滑.

数据显示,截至2月3日当周,美国原油库存增加30.4万桶,至3.3925亿桶,远低於路透调查的分析师预估的增加240万桶.

炼厂产能利用率增加一个百分点至82.8%.

美国原油日进口量下滑46.7万桶至838万桶.上周进口量受到休士顿航道船只通行放缓影响,该航道曾因大雾而暂时关闭.

墨西哥湾沿岸地区原油库存上周减少220万桶,该区域原油日进口量减少25.4万桶至440万桶.该地区为全美最大炼厂集中区.

全国馏分油库存增加117万桶至1.4658亿桶.分析师原先平均预估为减少70万桶.截至2月3日结束的四周,包括取暖油和柴油在内的馏分油需求较去年同期下滑1.3%.

汽油库存增加163万桶至2.3178亿桶,增幅高於预估的70万桶.过去四周汽油需求较上年同期减少6.8%.

四周汽油需求减少至日均804万桶,是2001年初以来最低水平.

"该库存报告偏空,即使原油库存仅小幅增加.馏分油及汽油需求持续不振,其库存增加支持偏空前景,"纽约对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff说.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约CLc1交割枢纽库欣的原油库存增加36.7万桶至3,049万桶.

根据EIA周二公布的月报,由於经济复苏缓慢,美国对车用燃料需求减弱,EIA预计美国今年仍将是石油产品净出口国,日出口量约为35万桶.

行业组织美国石油协会(API)周二公布数据显示,上周原油库存减少450万桶,汽油库存增加440万桶,馏分油库存增加38.6万桶.(完)

--编译 李婷仪;审校 王兴亚

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