〔台湾货币市场〕2月10日及本提存期资金预期变化一览表

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透台北2月10日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期4,919亿台币.
--公债付息93甲3期18亿台币.
--公债还本99甲3期400亿台币.
--公债付息99甲3期1亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
--央行发行364天期定期存单,金额1,000亿台币.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆1,309.3亿台币:
02/11 908.00亿
02/12 4,007.50亿
02/13 874.00亿
02/14 154.00亿
02/15 3,144.00亿
02/16 954.50亿
02/17 1,683.00亿
02/18 396.00亿
02/19 615.00亿
02/20 322.00亿
02/21 72.50亿
02/22 128.00亿
02/23 150.00亿
02/24 226.00亿
02/27 129.00亿
02/28 53.00亿
02/29 1,983.00亿
03/01 1,906.00亿
03/02 3,603.80亿
--公债本金到期及付息158.10506亿台币:
02/13 90甲2期11息 30.00000亿
02/14 96甲2期5息 7.98006亿
02/14 97甲2期4息 15.00000亿
02/14 100甲3期1息 3.00000亿
02/16 98甲2期3息 12.75000亿
02/18 92甲3期9息 16.25000亿
02/20 87乙1期14息 20.62500亿
02/22 99甲4期2息 15.00000亿
02/22 100甲4期1息 12.00000亿
02/24 95甲2期6息 11.25000亿
02/25 94甲3期7息 14.25000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--2/13:101/4期30年期公债发行,金额350亿台币.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业