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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 08:10 BJT

〔台湾货币市场〕2月10日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月10日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期4,919亿台币.

--公债付息93甲3期18亿台币.

--公债还本99甲3期400亿台币.

--公债付息99甲3期1亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

--央行发行364天期定期存单,金额1,000亿台币.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2兆1,309.3亿台币:

       02/11 908.00亿

       02/12 4,007.50亿

       02/13 874.00亿

       02/14 154.00亿

       02/15 3,144.00亿

       02/16 954.50亿

       02/17 1,683.00亿

       02/18 396.00亿

       02/19 615.00亿

       02/20 322.00亿

       02/21 72.50亿

       02/22 128.00亿

       02/23 150.00亿

       02/24 226.00亿

       02/27 129.00亿

       02/28 53.00亿

       02/29 1,983.00亿

       03/01 1,906.00亿

       03/02 3,603.80亿

--公债本金到期及付息158.10506亿台币:

       02/13 90甲2期11息 30.00000亿

       02/14 96甲2期5息 7.98006亿

       02/14 97甲2期4息 15.00000亿

       02/14 100甲3期1息 3.00000亿

       02/16 98甲2期3息 12.75000亿

       02/18 92甲3期9息 16.25000亿

       02/20 87乙1期14息 20.62500亿

       02/22 99甲4期2息 15.00000亿

       02/22 100甲4期1息 12.00000亿

       02/24 95甲2期6息 11.25000亿

       02/25 94甲3期7息 14.25000亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--2/13:101/4期30年期公债发行,金额350亿台币.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴

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