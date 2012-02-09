《外汇动态》澳元/美元下跌,因中国CPI数据高於预期

0203GMT---澳元兑美元AUD=D4小跌约30个跳动点至日低1.0738,此前数据显示中国1月消费者通胀加速至4.5%,终止在去年7月触及6.5%的三年高位後连数月的下滑情况.

在1.0725-30的买盘暂时提供支持.

"该数据可能会让中国人行延缓下调存款准备金率,事实上现在下调的可能性已经降低.通胀压力犹存,尤其是国内油价目前上涨.这仍是个疑虑,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师Hao Zhou表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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