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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 10:28 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元下滑,因中国CPI数据高於预期

路透惠灵顿/悉尼2月9日电---澳元及新西兰元周四下滑,此前公布的中国通胀数据高於预期,原先看好中国至少在极短期内可能有更多刺激措施的希望受挫.

中国国家统计局周四公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%.[ID:nCN1376946]数据超乎预期可能抑制中国采取放宽货币政策条件,此对澳元是项利空.

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