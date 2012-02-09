〔台湾债市〕RP利率持平,投信资金供应减少但银行体系充裕

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透台北2月9日电---台湾债市同业附买回(RP)周四持平.受台股表现强势影响,部分客户自RP市场抽出资金,使得投信端资金供应减少,但寿险、银行端仍有余钱流入,因此成交利率大致不变.
交易商指出,近日台币强劲升值且热钱涌入,加之央行守汇而在市场释出台币,双双使得货币市场整体资金池升高,尤以银行体系资金最为充裕.不过,他们也表示,央行应会加强冲销力道以维持适度宽松的策略方向,预料RP利率应难脱既有区间.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
本地时间上午11:52时,台股加权指数TWII.微幅上涨0.11%,至7,878.75点.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。