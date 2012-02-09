版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 11:59 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,投信资金供应减少但银行体系充裕

路透台北2月9日电---台湾债市同业附买回(RP)周四持平.受台股表现强势影响,部分客户自RP市场抽出资金,使得投信端资金供应减少,但寿险、银行端仍有余钱流入,因此成交利率大致不变.

交易商指出,近日台币强劲升值且热钱涌入,加之央行守汇而在市场释出台币,双双使得货币市场整体资金池升高,尤以银行体系资金最为充裕.不过,他们也表示,央行应会加强冲销力道以维持适度宽松的策略方向,预料RP利率应难脱既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

本地时间上午11:52时,台股加权指数TWII.微幅上涨0.11%,至7,878.75点.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐