〔台湾债市〕RP利率持平,投信资金供应减少但银行体系充裕

路透台北2月9日电---台湾债市同业附买回(RP)周四持平.受台股表现强势影响,部分客户自RP市场抽出资金,使得投信端资金供应减少,但寿险、银行端仍有余钱流入,因此成交利率大致不变.

交易商指出,近日台币强劲升值且热钱涌入,加之央行守汇而在市场释出台币,双双使得货币市场整体资金池升高,尤以银行体系资金最为充裕.不过,他们也表示,央行应会加强冲销力道以维持适度宽松的策略方向,预料RP利率应难脱既有区间.