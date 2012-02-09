〔台湾货币市场〕央行一年期存单加权平均得标利率料在0.89-0.91%

路透台北2月9日电---台湾央行周四午间将标售每月例行的364天期存单,根据路透今日访查五家金融机构,主要预估本次加权平均得标利率将落在0.89-0.91%,大致落於上月标售结果附近.

在受访两家外商银行及三家本地金融机构中,其中一家外商最高预估在0.92%,另有一家外商最低预估在0.88%.

市场人士指出,目前市场认为央行3月降息的预期并不高,且1月公布的通膨率高逾2%,若一年期存单较上月标低,等於逆势而行.

不过,也有交易员指出,各银行仍有配置长天期资金的需求,此外,近期热钱再度汇集亚洲,令外商银行资金水位上升,预料投标意愿升高下,加权得标利率将相当靠近上月得标利率水位.

"目标上还是会(利率)往上追求,但也要考虑大家的操作."一外商银人士称.

受访者认为,就资金面来说,外商虽汇入,但央行近来冲销积极,短钱不致太过泛滥.加以前两个月的标售结果偏低,跌破市场眼镜,各家银行在主观意愿上,仍希望此次均标能以0.90%起跳.

上个月标售的364天期存单加权平均得标利率为0.899%,虽较12月得标利率稍高,但已连续两期跌破央行91天期存单利率0.93%.[ID:nCT0495679]

台湾央行总裁彭淮南在12月底政策会议後称,会持续标售一年期定期存单(NCD),但这并非为了紧缩货币,而是因为台湾超额储蓄太多,如果央行不发NCD吸收银行资金,银行会经营得很辛苦.[TW-CEN-CMN](完)