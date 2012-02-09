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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 12:44 BJT

〔台湾央行〕364天期存单加权平均得标利率0.887%,较预期略低

路透台北2月9日电---台湾央行周四宣布,364天期定期存单加权平均得标利率为0.887%.该得标利率较预估的0.89-0.91%略低,较上月的0.899%跌1.2基点.

根据路透访查五家金融机构显示,市场主要预期364天期存单加权平均得标利率TW364DCD=R落在0.89-0.91%.[ID:nCT0505751]

央行表示,此次投标总金额为3,607.5亿台币,投标倍数为3.61倍.

央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当於调升存款准备率4.5个百分点.(完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽/张喜良

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