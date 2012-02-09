〔台湾货币市场〕短率不变,对未来利率持平看法压低存单得标水准

* 短率未有波动,外商资金供应无虞

* 资金偏松、利率持平看法压低存单得标利率

* 银行买票意愿强烈

记者 林妙容

路透台北2月9日电---台湾银行间短期利率周四持於近期区间.央行积极回收游资态势不变,抵消外资汇入推升资金水位的力道,拆借市况顺畅,短率也无甚波动.

不过今日央行标售364天期定期存单,加权平均得标利率略低於预期,落至0.887%[ID:nCT0505759],且最高得标利率落在0.901%,较上月最高得标利率0.913%再度下滑.市场人士解读除部分银行有到期资金重新配置需求外,对未来利率持平的看法,也同步压低得标水准.

"虽然低於预期,但也还算合理...未来利率持平的话,总是还有消化资金的需求."一外商银人士称.

不过交易员认为该得标利率不会影响短率,今日市况平淡,有资金缺口的本地银行,向资金偏松的外商银行拆入没有困难.而向央行申购三种天期存单也算顺利.

本地时间15:26时,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,上日在0.397%;区间在0.392-0.710%,上日在0.299-0.720%.

2-7天拆款利率在0.392-0.730%,上日则在0.392-0.740%.

**短票利率持平**

短票方面,因2月下旬部分天数央行存单到期较少,部分银行为重新调配资金落点,以购入短票因应,令买气高升,不过在短票发行量亦高的情况下,利率持於近期区间,没有大变化.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,与上日相同.

虽然短票利率近期平稳,不过市场人士预期月底短票利率或将逼近央行30天期存单0.87%.

今日央行存单到期金额共1,443.5亿台币,发行金额央行稍晚才会公布.[TW/MMTCN]

明日央行存单到期较多,为4,919亿.下周央行存单到期总额为1兆1,725亿台币,依序为周一5,789.5亿,周二154亿,周三3,144亿,周四954.5亿,及周五1,683亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正後,周三当日超额准备为195亿台币,累计超额准备为488亿台币,加计前期1%的超额准备为1,708亿台币.

**RP利率大致相同**

债市同业附买回(RP)利率周四持平.受台股表现强势影响,部分客户自RP市场抽出资金,使得投信端资金供应减少,但寿险、银行端仍有余钱流入,因此成交利率大致不变.

交易商指出,近日台币强劲升值且热钱涌入,加之央行守汇而在市场释出台币,双双使得货币市场整体资金池升高,尤以银行体系资金最为充裕.不过,他们也表示,央行应会加强冲销力道以维持适度宽松的策略方向,预料RP利率应难脱既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)