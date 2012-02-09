〔台股业绩〕联电1月营收较上年同期衰退15.5%,较上月微减0.7%

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透台北2月9日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周四公布,1月营收为80.51亿台币,较上年同期衰退15.5%,较上月则微减0.7%. 联电昨日发布对今年第一季展望指出,预估出货可较上季微幅增加.但平均售价约下滑约5%、产能利用率约67-69%,至於营业利益率约1-3%.[ID:nCT0504761] 联电今日收挫1.95%,报15.1台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.52%. 其最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%) 2012年 1月 80.51 -0.7 -15.5 2011年12月 81.05 +0.5 -20.4 2011年11月 80.65 -2.3 -22.8 (完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN] --记者 张雅菁; 审校 丁淑琴/杨淑祯
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠