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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 14:14 BJT

〔台股业绩〕联电1月营收较上年同期衰退15.5%,较上月微减0.7%

路透台北2月9日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周四公布,1月营收为80.51亿台币,较上年同期衰退15.5%,较上月则微减0.7%. 联电昨日发布对今年第一季展望指出,预估出货可较上季微幅增加.但平均售价约下滑约5%、产能利用率约67-69%,至於营业利益率约1-3%.[ID:nCT0504761] 联电今日收挫1.95%,报15.1台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.52%. 其最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%) 2012年 1月 80.51 -0.7 -15.5 2011年12月 81.05 +0.5 -20.4 2011年11月 80.65 -2.3 -22.8 (完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN] --记者 张雅菁; 审校 丁淑琴/杨淑祯

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