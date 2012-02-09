《全球主要央行动态》--2月9日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月2日-2月9日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周四为联储的政策辩护,称经济仍旧需要许多协助.贝南克称:"将长期利率维持较低水平的基本理由是低通胀、经济增长放缓预期,以及美元是避险资产的事实.长期利率持低也是其他所有工业经济体的特徵."[ID:nCT0502775]

旧金山联储总裁威廉姆斯和里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔指出,最近几个月好於预期的数据,令美联储下一步提振经济的举措难以预料.美国失业率已降至8.3%,不过仍处於较高水平[ID:nCN1378144].

圣路易斯联储总裁布拉德表示,美联储应从明年开始升息;其指出维持多年近零利率,对於让经济产出回到衰退前水准没有什麽帮助,且有造成"灾难"的风险.[ID:nCT0504227]

达拉斯联储总裁费希尔表示,美联储第三轮大规模资产购买计划没有必要,而且会加大在时机恰当时收紧货币政策的难度.[ID:nCN1368396]

**欧洲**

消息人士指称,欧洲央行(ECB)官员对於央行如何为希腊债务重组作出贡献仍存在分歧[ID:nCN1378288].

葡萄牙央行总裁暨ECB管理委员会委员科斯塔表示,欧元区不能瓦解,该区需要果断地采取新措施来安抚金融市场[ID:nCN1370148].

欧洲央行研究显示,主权债信遭降和公债利差走升互为因果.评级被调降一次,这个国家的借贷成本涨幅或高达1个百分点[ID:nCN1368126].

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森表示,若未实施量化宽松,则英国的情况会更糟[ID:nCT0502551].此外,普森表示,由於预估显示通胀会大幅下滑,因此他可能会在下周投票赞成量化宽松规模增加750亿英镑.该金额为分析师预估区间的高端[ID:nCT0502811].

瑞士央行副总裁乔丹在担任临时总裁之後的首次演讲中称,央行担忧欧债危机升级可能引发通缩,并强调了限制瑞郎升值的决心.

[ID:nCN1375722].

**日韩**

日本央行总裁白川方明周二表示,央行将继续竭尽全力实现经济持续增长和物价稳定,暗示央行准备维持极宽松的货币政策直至通缩即将结束[ID:nCN1373078].白川方明周一承认,受通缩和日圆升值影响,当前经济形势严峻.此番讲话暗示,如果日本脆弱的经济复苏受到威胁,该行准备采取进一步的货币刺激举措.[ID:nCN1371156]

日本财务大臣周四敦促日本央行考虑重启量化宽松政策,因日圆汇价升向去年导致当局单边出手干预的水平.经济财政大臣亦呼吁央行确保实质利率维持低位.[ID:nCN1365820]

日本央行副总裁山口广秀周四表示,他认为央行没有迫切需要为了因应近期日圆升势而进一步宽松货币政策.[ID:nCN1365930]

韩国央行周四维持政策利率在3.25%不变,连续第八个月按兵不动,一如预期[ID:nCN1378716].央行总裁金仲秀表示,通胀压力仍然存在,4.1%的通胀预期非常高,预计下半年出口和整体经济活动将有所改善[ID:nCN1378888].

**中国**

中国央行周二明确表示将加快信贷产品创新,继续推动信贷资产证券化等金融创新.分析人士认为,这正是监管层在降低了分红率以提升银行内生增长能力之後,以创新资本工具保护银行资本可持续增长的又一举措[ID:nCN1374740].

中国央行周三表示,与马来西亚国家银行续签双边本币互换协议,并将互换规模扩大逾一倍.央行网站刊登的新闻稿称,互换规模由原来的800亿元人民币/400亿林吉特扩大至1,800亿元人民币/900亿林吉特,有效期三年,经双方同意可以展期.[ID:nCN1376690]

**其他**

澳洲央行周二在月度政策会议後发布声明称,决定维持利率在4.25%不变.此前许多人士因澳洲国内通胀良性且全球经济成长预估调降,而预计央行会降息.[ID:nCN1373706]

俄罗斯央行周五维持利率不变,一如市场预期,强调延後调高家庭公用事业费用及卢布走强带来通胀不兴的效应,并暗示未来数月政策将不会有改变.[ID:nCN1368750]

巴西央行总裁称,拥有在不加剧通胀的条件下放宽政策的空间.[ID:nCN1366092] (完)