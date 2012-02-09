《企业看点》--2月9日财务活动报导摘要

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透班加罗尔2月9日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 华尔街日报引述知情人士报导,美国司法部料最快在下周同意谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉移动(MMI.N).[ID:nL2E8D9061]
* 香港信报周四报导,中国燃气(0384.HK)收购战进入短兵交接阶段,要约方之一的新奥能源(2688.HK)管理层重申,每股3.5港元作价合理,是经过深思熟虑,并表示收购作价及与中石化(0386.HK)的股权比例均由财团协议规定,不轻易改变.[ID:nL4E8D90FR]
* 华尔街日报报导,芝加哥商业交易所(CME.O)可能将其在芝加哥期货交易所(CBOT)大楼内的大多数租约,以约1.50-1.80亿美元价格出售给一群买家.[ID:nL4E8D906N]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。