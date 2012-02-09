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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 14:20 BJT

〔韩国股市〕扳回稍早跌势而收升,造船股领涨

路透首尔2月9日电---韩国股市周四收升,扳回稍早因期权到期套利结算所引发的跌幅.在盘中多数时候外资卖出,但尾盘转为买超.

造船股上涨,STX Offshore & Shipbuilding

067250.KS飙升逾12%,现代重工(009540.KS)则升3.99%.

韩国央行连续第八个月维持利率於3.25%不变,但因在市场意料之中,所以影响不大.

综合股价指数.KS11上涨0.54%至2,014.62点.(完)

--编译 戴素萍;审校 王洋

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