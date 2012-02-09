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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 14:46 BJT

《外汇动态》欧元/美元触及两个月高位,因看好希腊达成协议

0625GMT---欧元兑美元和日圆触及两个月高位,受希腊接近达成纾困协议的希望所支撑,即使希腊党派未能签署撙节举措.

欧元/美元一度高见1.3313,此前触发据称在1.3300期权障碍上方的停止单.下道阻力位在100日移动均线切入位1.3333.

欧元/日圆触及102.765高位,为约两个月来最高.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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